Luciano Ligabue: le frasi più belle delle canzoni del rocker di Correggio, uno degli artisti più amati d’Italia.

Luciano Ligabue non è solo uno dei cantautori più amati d’Italia, ma anche uno scrittore stimato. E molte delle frasi delle sue canzoni sono diventate veri e propri aforismi non solo per i propri fan, ma anche per le persone che non seguono la sua musica.

Andiamo a rileggere insieme alcune delle sue citazioni più famose, profonde e interessanti.

Luciano Ligabue: le frasi migliori delle canzoni

Una delle sue canzoni più amate è Voglio volere. Tra le tante belle frasi presenti nel testo, ricordiamo: “Voglio non dire mai ‘è tardi’, oppure ‘peccato’. Voglio che ogni attimo sia sempre meglio di quello passato“.

Altro testo molto apprezzato è Questa è la mia vita, in cui si legge: “Questa è la mia vita, se entri chiedimi il permesso. Portami a una gita, fammi ridere di gusto. Porta la tua vita, che vediamo che succede a mescolarle un po’“.

E che dire di quel capolavoro di Ho messo via, un brano straordinario dal testo a tratti commovente: “Ho messo via un po’ di consigli, dicono è più facile. Li ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me“.

Ma un grande testo ha anche il brano più famoso in assoluto della carriera del Liga, Certe notti, conosciuto a memoria da tutti i suoi fan: “Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c’è. Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te. C’è la notte che ti tiene tra le sue tette un po’ mamma un po’ porca com’è. Quelle notti da farci l’amore fin quando fa male, fin quando ce n’è“.

E poi c’è ancora Una vita da mediano, la metafora calcistica più riuscita della nostra canzone: “Una vita da mediano, da uno che si brucia presto, perché quando hai dato troppo devi andare e fare posto. Una vita da mediano, lavorando come Oriali, anni di fatica e botte e vinci casomai i mondiali“.

Ligabue: le frasi più belle

Ma ci sono frasi molto belle anche tra le tante interviste rilasciate da Luciano nel corso della sua carriera. Eccone alcune:

“Quando riesci a realizzare qualcuno dei tuoi sogni, provi una doppia sensazione: subito l’esaltazione per quello che stai vivendo e poi la rassegnazione per il fatto che quel sogno, essendo diventato realtà, non ce l’hai più“;

“Non appena vai in crisi c’è sempre qualcuno che verrà a dirti che non è il caso di abbattersi, che un giorno le tue pene farai fatica perfino a ricordarle… e tu sai che è vero ma sai anche che quella è l’ultima cosa che in quel momento vuoi sentirti dire“;

“Pensarlo possibile ti spinge a darti da fare. Se ti rassegni, se pensi che invece il meglio sia passato, allora ti metti nel tuo angolo, immobile, ad aspettare l’arrivo del peggio“.