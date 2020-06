Da quando Nicola Vivarelli ha vestito i panni di Sirius, un 26enne ufficiale della marina mercantile innamorato pazzo di Gemma Galgani, il suo nome è ovunque.

La differenza d’età fra lui e la Galgani ha fatto molto parlare e pure sua mamma è intervenuta, appoggiando però le scelte del figlio:

“Siamo io e nonna Anna ad aver avvicinato Nicola a Uomini e donne. Siamo fan del programma e quando mio figlio, che lavora come ufficiale di Marina, tornava a casa dopo lunghi viaggi, si accomodava con noi per osservare il programma. I suoi commenti per Gemma sono stati sempre più coinvolgenti. Un giorno mi ha detto: ‘Vado a corteggiarla. Mi piace’. E noi abbiamo visto felicità nei suoi occhi”.

In pochi sanno però che Nicola Vivarelli aveva già provato la scalata al successo avvicinandosi al mondo della moda nel 2014, come testimonia questo book fotografico realizzato dall’agenzia Alex Model, una delle più famose e rinomate del bel paese.

Le foto sono state scattate – come già scritto – nel 2014, quando Nicola aveva 20 anni e “Sirius” non era ancora nei suoi pensieri.

E se il mondo della moda gli ha chiuso le porte in faccia, quello televisivo l’ha fatto entrare dalla porta principale… Per la gioia di Gemma.