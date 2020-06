“Il virus c’è, ma è sbagliato vedere il pericolo ovunque. Vedo persone che quando incrociano un altro essere umano trattengono il respiro e guardano a terra. Una paranoia. Bisogna reagire, altrimenti entriamo in un contesto negativo dal quale sarà difficile uscire. So di gente che non mette il naso fuori di casa per paura“. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ rassicura chi – anche in questa fase 3 dell’emergenza coronavirus – per timore resta paralizzato in fase 1. “Certi comportamenti non hanno senso“, ammonisce l’esperto. “Attenzione a non aver paura di fantasmi, come succede in una celebre commedia di Eduardo” De Filippo.

