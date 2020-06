“Oggi vediamo sindromi meno gravi, simil-influenzali con febbricole. Lo potremmo chiamare Covid-20: in Italia è questa la situazione, in altri paesi non è così”. Sono le parole dell’immunologo Francesco Le Foche a Tagadà, su La7. “Non esiste più il Covid per come lo abbiamo conosciuto, quello che vediamo oggi dalla metà di aprile, sono sindromi molto meno gravi simil-influenzali. Quella sindrome così grave, che porta una persona in rianimazione perché ha una broncopolmonite bilaterale gravissima, non esiste più, non la vediamo più. Oggi vediamo sindromi meno gravi, simil-influenzali con febbricole. Lo potremmo chiamare Covid 20: in Italia è questa la situazione, in altri paesi non è così”, afferma l’esperto.

