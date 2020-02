Christina Aguilera e Beyoncé si sono esibite durante la cerimonia in ricordo di Kobe Bryant tenuta a Los Angeles.

Serata di grande emozione il 24 febbraio allo Staples Center di Los Angeles. Si è tenuto infatti un commovente memoriale per ricordare Kobe Bryant, scomparso lo scorso 26 gennaio in un incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna e altre sette persone.

Nel corso della serata si sono avuti anche alcuni momenti musicali, con protagoniste delle amiche del compianto cestista, come Christina Aguilera e Beyoncé. Ecco le loro esibizioni.

Christina Aguilera canta l’Ave Maria per Kobe Bryant

Durante l’evento dedicato a Kobe, condotto da Jimmy Kimmel, sono intervenuti alcuni dei più grandi amici del cestista, come Michael Jordan e Shaquille O’Neal.



Christina Aguilera

Ma c’è stato spazio anche per la musica. In particolare Christina Aguilera ha dedicato al grande Kobe una versione da brividi dell’Ave Maria di Schubert, che ha portato alle lacrime l’intero Staples Center. Ecco il video:

Beyoncé si commuove per Kobe Bryant

Tanta commozione anche per Beyoncé, che aveva frequentato come amica Kobe in diverse occasioni. Tra le lacrime, la cantante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono qui perché amo Kobe, e questa è una delle sue canzoni preferite“.

Miss Carter ha quindi interpretato XO, emozionando tutto il pubblico presente e gli amici di Bryant. Prima di abbandonare il palco, ha però voluto regalare un’altra interpretazione da brividi, cantando Halo, una canzone dal testo particolarmente adatto alla circostanza.

Una doppia esibizione che ha lasciato senza parole l’intero Staples Center. Un omaggio davvero straordinario per uno dei cestisti e sportivi più amati di tutti i tempi. Un campione che ci ha abbandonati troppo resto, ma che non ci lascerà mai per davvero.

Di seguito il video di Beyoncé che interpreta XO, una delle canzoni preferite di Kobe: