E’ bufera su Fulvio Collovati per le frasi sessiste, pronunciate ieri durante la trasmissione ‘Quelli che il calcio’ su Rai 2. L’ex calciatore è intervenuto per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-agente Wanda Nara. “Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo”, ha detto Collovati tra l’indignazione e l’imbarazzo degli altri ospiti in studio. “Le calciatrici -ha poi aggiunto il campione del mondo del 1982- qualcosa sanno, ma non al cento per cento. Se poi riducete tutto al fatto che sono maschilista va bene, sono maschilista. Mia moglie non si è mai permessa di parlare di tattica nei miei confronti!”.

