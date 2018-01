Tra i tanti kart racing game disponibili su App Store quest’oggi vi vogliamo segnalare il simpaticissimo Blocky Racer, un titolo che siamo sicuri vi regalerà tante piccole sessioni di grande divertimento.

Blocky Racing è un titolo sviluappato da Nexx Studio decisamente classico ma che trova nella veste ‘a cubetti’ dei veicoli un piacevolissimo design grafico. Il titolo vanta un comparto piste davvero profondo, con ben 55 tracciati unici pieni di scorciatoie che se ben sfruttate faranno la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Con la progressione nel gioco sarà inoltre possibile sbloccare tantissimi nuovi piloti e personalizzazioni per la vostra auto.

Potrete lanciarvi in corse sfrenate con l’intelligenza artificiale oppure contro i vostri amici grazie alla connessione con il vostro profilo Facebook, che vi consentirà di dare il via a sfide senza precedenti. Ogni mezzuccio in gara sarà valido e lecito, per cui potrete dare libero sfogo alla vostra follia con l’ausilio di razzi, scudi e altre armi di difesa o attacco che vi aiuteranno a raggiungere la vittoria.

Potrete installare Blocky Racer su tutti gli iPhone, iPad e iPod Touch dotati di iOS 8.0 o versioni successive. Il titolo è disponibile su App Store in forma gratuita con acquisti in-app e risulta già ottimizzato per iPhone X.

Gratis – link