di Roberta Lanzara

Lanciare una nuova tendenza, un nuovo modo di ballare a distanza giocando sullo sfioro degli sguardi, avvolti in mascherine argento, fluo, disco style al ritmo di musica 2020 ma rievocando gli andati anni ’60. Basta dire Piper, ed il gioco è fatto: “Le foto del locale negli anni ’60 raccontano un diverso modo di ballare, a distanza. Facciamo un salto indietro nel tempo e riproponiamolo in veste contemporanea. Non ho la soluzione, ma c’è, ci deve essere. Non possiamo restare chiusi per un anno intero”. A dirlo all’Adnkronos è Giancarlino Bornigia, titolare della discoteca più famosa d’Italia, primo club ad aver giocato un ruolo importante nella storia dell’intrattenimento, punto di ritrovo per giovani e attori a via Tagliamento nel quartiere Coppedè della Capitale.

Fonte