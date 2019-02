Le parole di Loredana Bertè sul risultato finale del Festival di Sanremo 2019.

Il Festival di Sanremo 2019 è ormai andato in archivio da diversi giorni, ma l’eco delle polemiche ancora si sente. Tra gli artisti che più hanno sofferto per l’esito della kermesse c’è senza ombra di dubbio Loredana Bertè, protagonista assoluta sul palco ma rimasta inaspettatamente fuori dal podio, solo quarta nella classifica finale.

La cantante calabrese è tornata sul risultato di Sanremo dicendo la sua sulla composizione delle giurie e confermando che quella del 2019 sarà la sua ultima edizione come concorrente.

Sanremo 2019, Loredana Bertè commenta il suo quarto posto

Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante di Cosa ti aspetti da me, premiata con il riconoscimento speciale del Pubblico dell’Ariston, ha commentato così la sua partecipazione alla kermesse di Baglioni: “Con lui ci conosciamo da quando eravamo davvero molto giovani, Nel suo Sanremo mi sono trovata bene. Però ne sono uscita con le ossa rotte. E con un’innegabile senso d’ingiustizia“.

Un senso d’ingiustizia che ovviamente la porta a non cambiare idea sul suo futuro all’Ariston: “Come concorrente non ci torno, no. Forse come super ospite, non so“.

Loredana Bertè

Sanremo 2019, Loredana Bertè e le giurie

L’artista di Non sono una signora è quindi tornata anche sulla questione relativa alle giure di esperti, fortemente criticate da artisti come Ultimo: “La questione del televoto e delle giurie è molto spigolosa. Credo che nel suo caso, come nel mio, la delusione arrivi dalla forte discrepanza fra il plauso del pubblico e il mancato risultato finale“.

Per Loredana un modo per limare le discussioni sarebbe far entrare nella giuria d’onore solo addetti ai lavori: musicisti, dj, produttori o manager. Nella giuria di quest’anno, effettivamente, solo il presidente Mauro Pagani vantava un curriculum di tutto rispetto.

Infine, la Bertè ammette che quest’anno ci teneva particolarmente a vincere: “Speravo di farlo anche per riscattare mia sorella Mimì“.

Di seguito il video di Cosa ti aspetti da me: