Continua la faida tra i fratelli Liam e Noel Gallagher in merito alla reunion degli Oasis.

Reunion Oasis: continua il botta e risposta tra i fratelli Gallagher sullo scioglimento del gruppo. Secondo Noel, sarebbe stato Liam a provocare la rottura all’interno della band britpop.

La questione è tornata in auge in occasione dei BMI Awards a Londra. I due hanno fatto dichiarazioni ben precise in merito al destino che ha subito la band. Dopo tanti anni, i fratelli non troveranno un modo per far pace o resteranno, per sempre, lontani?

Reunion Oasis, nuovo scontro tra i fratelli Gallagher

In occasione dei BMI Awards a Londra, un cronista a chiesto a Noel se, un giorno, sarà possibile vedere una reunion degli Oasis e l’artista gli ha prontamente risposto: “Solo una serie straordinaria di circostanze potrebbe far sì che la reunion accada. Non sono il tipo di persona che riesce a dimenticare ciò che è stato detto e non lo farò. Artisticamente non ha senso e io non ho bisogno di soldi“.

La risposta di Liam sui social non si è fatta attendere. Ecco come ha controbattuto alle parole del fratello, in un post su Twitter:

What ever I said surely wasn’t as bad as what you said about Damon n Alex remember when you wished they catch aids n die your full of shit Rkid you just ain’t got it anymore Bon voyage LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 22, 2019

“Qualunque cosa io abbia mai detto non è stata sicuramente così brutta come quello che hai detto tu su Damon e Alex [Albarn e James, ndr] quando speravi che si beccassero l’aids e morissero“. Stando a quanto dichiarato da Liam, dunque, all’apice della rivalità con i Blur Noel si augurava addirittura che i due leader della band sparissero dalla faccia della Terra.

Una cattiveria vera e propria, che non è stata finora né confermata né smentita dal diretto interessato.

Liam e Noel Gallagher faranno pace?

Liam Gallagher aveva detto di recente di voler “andare a bere una birra” e risolvere le cose con suo fratello Noel , dopo che suo fratello maggiore ha ammesso che non avrebbero realizzato nulla senza l’altro.

Liam disse all’Associated Press che voleva riconciliarsi per il bene di sua madre, Peggy. Tuttavia, nella stessa intervista aveva scherzato sul fatto che Noel avrebbe dovuto “inginocchiarsi e chiedere pietà” prima di prendere in considerazione di suonare di nuovo al suo fianco.

Alla domanda se voleva sistemare le cose con suo fratello, aveva comunque detto: “Sì, lo desidero“. Un desiderio che ancora però sembra destinato a rimanere tale. Ma siamo certi che la storia tra i due Gallagher non finisce qui.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/OasisOfficial/

