Il leader dei Coldplay, Chris Martin, è tornato sulla mancata organizzazione di un tour per il nuovo album Everyday Life.

I Coldplay sono tornati, ma per ora non è previsto nessun tour. Lo aveva già confermato Chris Martin negli scorsi giorni, annunciando che la band è al lavoro per cercare di organizzare live sostenibili per l’ambiente, e lo ha ribadito anche nella sua ultima intervista al tabloid Daily Star.

Oltre alla tematica ecologista, però, ci sarebbe un altro motivo che ha portato la band a rinunciare a un tour, specialmente negli stadi: la peculiarità di Everyday Life, disco molto differente dai precedenti.

Chris Martin: niente tour negli stadi per i Coldplay

Il nuovo album della band inglese è stato presentato da due concerti ad Amman, in Giordania, e da un live particolare al Museo di Storia Naturale di Londra.

Sono questi per ora gli unici concerti in supporto di Everyday Life. Un album che non sarà presentato da alcun tour negli stadi. Spiega Chris Martin ai microfoni del Daily Star: “Oggi ci sentiamo diversi. Non riesco a immaginare i concerti negli stadi, adesso. Fare un tour del genere non ha niente a che vedere con le cose che stiamo raccontando in questo momento. È come accendere un interruttore“.



Chris Martin dei Coldplay

Nuovo tour dei Coldplay

Non ci sono dunque grandi novità per il nuovo tour dei Coldplay. L’album Everyday Life non sarà presentato negli stadi e probabilmente non darà vita ad alcun tour, a meno che non si trovi la soluzione per farlo essere a impatto zero sull’ambiente.

La speranza dei fan è però che effettivamente ad Everyday Life possa far seguito già nei prossimi mesi un nuovo lavoro più ‘commerciale’, come era stato anticipato già da alcune fonti nelle scorse settimane. Non resta che incrociare le dita e restare in attesa.

Di seguito Arabesque dei Coldplay live in Giordania: