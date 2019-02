Le dichiarazioni di Al Bano sulla proposta di legge riguardante la musica italiana nelle emittenti radiofoniche.

Anche Al Bano appoggia la Lega. Almeno per quanto riguarda la musica italiana nelle radio. Sta facendo discutere in questi giorni una proposta di legge, a firma Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera (ed esponente della Lega), per obbligare le emittenti radiofoniche nazionali e private a riservare almeno un terzo della loro programmazione musicale alla produzione italiana.

Una proposta che trova favorevolissimo il cantante di Cellino San Marco, che anzi rilancia: “Solo una canzone su tre è poca cosa. Almeno 7 su 10!“.

Le parole di Al Bano sulla musica italiana in radio

Insomma, da grande paladino ed esponente della musica italiana e melodica, Al Bano non ha dubbi al riguardo. Va bene la musica internazionale, ma l’impronta nazionale deve rimanere prevalente.

“Bisogna fare come in Francia, dove le radio trasmettono il 75% di musica nazionale e il 25% di musica straniera. Occorre tutelare di più la nostra tradizione, come fanno gli altri Paesi“, ha dichiarato l’artista ai microfoni di Adnkronos.

AL BANO

Al Bano su Sanremo 2019

Bifronte il parere di Al Bano, invece, sul Festival di Sanremo 2019 appena concluso. Per il cantante pugliese Baglioni ha fatto bene a far cantare solo artisti italiani e canzoni italiane.

Ma sull’esito della kermesse rimane qualche perplessità: “La canzone di Mahmood è molto carina, anche se va tutelata maggiormente la matrice italiana, che è quella melodica“.

Per Al Bano va bene non trascurare il rap e la trap, perché ogni epoca ha la sua musica, ma “dare un po’ di attenzione in più alla vena melodica italiana non è un errore“.

La volontà del cantante di Nel sole non è però quella di creare ulteriori polemiche. A Sanremo forse c’è stato un po’ troppo rap, ma tutto sommato va bene così. Perché, parole sue: “Almeno nella musica, che è portatrice di serenità e pace, non creiamo casini…“.

Di seguito il video di Di rose e di spine, la canzone presentata da Al Bano a Sanremo 2017: