J-Ax parla di Ostia Lido in un’intervista al Corriere della Sera: le dichiarazioni più interessanti del rapper degli Articolo 31.

Da settimane è nei primi posti delle classifiche italiane con Ostia Lido, e da poco ha concluso il suo tour estivo nei festival con gli Articolo 31, prima delle nuove date di settembre. Stiamo parlando di J-Ax, da anni un decano della scena hip hop italiana, oltre che uno degli artisti più amati trasversalmente.

Intervistato dal Corriere della Sera, l’artista ha parlato della genesi di Ostia Lido, della scena rap attuale e dei suoi programmi per il futuro. Ecco le sue dichiarazioni più interessanti.

J-Ax racconta Ostia Lido

Un’estate di grande successo quella di J-Ax, che con Ostia Lido ha già superato i 30 milioni di views su YouTube e ottenuto un disco di platino. Spiega l’artista: “Ho l’accesso a posti esclusivi, ma quando ci sono andato mi sono annoiato. Mi diverto di più in situazioni normali, con gli amici. Da lì è nata Ostia Lido“.

Per le sue vacanze però quest’anno il rapper ha scelto un posto più tranquillo forse di Ostia: la Florida. L’artista si godrà qualche giorno di riposo con la moglie dai genitori di lei. Ma non nelle grandi metropoli americane, bensì nel cuore degli USA.

Luoghi speciali per un musicista: “In Florida si sentono rap e trap, in radio passano classic rock. Nei locali dove vado c’è sempre qualcuno che suona e per i nostri standard fanno paura. Andrò al concerto di blink-182 e Lil Wayne“.

J-Ax

J-Ax parla della scena rap in Italia e del suo futuro

Tutto sommato il rapper degli Articolo 31 non si lamenta della scena italiana attuale, che definisce vivace: “Siamo in un periodo di transizione, i ragazzi ascoltano musica diversa da quella dei fratelli più grandi e dei genitori. Chi mi piace in questo momento? Salmo, Achille Lauro e fra i più giovani Massimo Pericolo“.

In chiusura d’intervista, Alessandro ha svelato anche alcuni progetti per il futuro. Su tutti un nuovo album, per cui ha già una ventina di demo e che, promette, sarà attinente alla realtà. E per quanto riguarda la televisione è già stato confermato per la seconda edizione di All Together Now con Michelle Hunziker, dopo il successo della prima, vinta da Gregorio Rega.

Di seguito il video di Ostia Lido: