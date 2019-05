Le dediche dei cantanti italiani alle proprie mamme nel giorno della Festa della Mamma.

Anche nel giorno della Festa della Mamma 2019 le star della musica italiana non si sono fatte mancare la possibilità di dedicare un dolcissimo pensiero alle donne che le hanno messe al mondo, cresciute ed educate. Donne fondamentali per fare di loro quelle splendide persone e quegli splendidi artisti che sono ancora oggi.

Ecco una carrellata dei pensieri, degli auguri e delle dediche dei cantanti più importanti della nostra musica.

Festa della Mamma 2019: le dediche dei cantanti su Instagram

Uno degli omaggi più sentiti è stato quello di Vasco Rossi, che ha postato sui social una foto d’infanzia con la sua mamma… rock. Ecco l’immagine caricata dal Blasco su Instagram:

Un bel messaggio lo ha dedicato anche Laura Pausini alla sua mamma, addirittura in quattro lingue diverse: “Il primo sguardo che i miei occhi hanno incontrato alla mia nascita è stato il tuo… ti amo Mamma“.

Il suo partner di tour, Biagio Antonacci, ha invece scritto: “W le mamme e w le donne che lottano per diventare madri“. Marco Mengoni ha pubblicato una foto in cui abbraccia la madre e ha scritto: “Ti voglio bene veramente“.

Se Cesare Cremonini si è limitato a una foto con un abbraccio, lasciando parlare le immagini, Enrico Nigiotti ha scritto alla madre di non aver guardato nessuna come guarda lei. Ironico J-Ax, che ha invece avvertito tutti di essersi preso una giornata da ‘mammo’. Giorgia ha invece mostrato tutto il suo amore per la mamma Elsa con una foto.

E Anna Tatangelo? Anche lei ha ha pubblicato un’immagine con la mamma, con scritto questa dedica: “Auguri alla mia mamma e a tutte le mamme“. Emma invece ha scritto semplicemente in questo post: “Mamma. Grazie“.

Anche Fedez ha avuto un dolce pensiero per tutte le mamme, compresa sua moglie Chiara: “Sarete le fondamenta di ciò che i vostri figli saranno, una delle responsabilità più grandi che la vita possa mettervi davanti. Siate sempre orgogliosi dei vostri figli, ne vale sempre la pena. Buona festa a tutte le mamme, siete uniche!“.

Chiusiamo con Alessandra Amoroso, che ha scritto per la madre questo messaggio: “Auguri a te che da SEMPRE sei stata dalla mia parte!! Auguri a tutte le mamme del mondo, vicine o lontane“.