Eurovision Song Contest 2021: le date ufficiali della prossima edizione dell’Eurofestival, che si svolgerà a Rotterdam.

A circa un mese da Europe! Shine a Light, sono arrivate le date ufficiali dell’Eurovision Song Contest 2021. Dopo la cancellazione dell’Eurofestival nel 2020 a causa del Coronavirus, gli organizzatori si sono già messi al lavoro per la prossima edizione, che dovrà essere quella del riscatto e del rilancio.

Al momento però le certezze sono davvero poche. Su tutte la città. È stata infatti confermata Rotterdam come location ospite del grande evento, come avrebbe dovuto essere già nel 2020. Ma un nuovo grande dettaglio è stato ufficializzato il 15 giugno: le date.

Eurovision Song Contest 2021: le date

Quando si svolgerà il prossimo Eurofestival? Ora lo sappiamo. Le due semifinali si terranno il 18 e il 20 maggio 2021, mentre la finale è fissata pochi giorni dopo, il 22 maggio. L’annuncio ufficiale è stato accompagnato da alcune dichiarazioni da parte degli organizzatori.

Spiega il supervisore esecutivo dell’ESC, Martin Österdahl: “È di vitale importanza che l’Eurovision ritorni l’anno prossimo e siamo lieti di avere l’impegno necessario dei nostri membri nei Paesi Bassi per portare questo show così amato dal pubblico di tutto il mondo“.



Eurovision 2021: le prime indiscazioni

Ma chi saranno i cantanti in gara nella prossima edizione dell’Eurofestival, che quest’anno avrebbe dovuto vedere come nostro rappresentante Diodato? Difficile dirlo, ad oggi. Spiega il produttore esecutivo Sietse Bakker: “La musica, gli artisti, i fan, la competizione e il carattere internazionale messi insieme sono ciò che rende così speciale l’Eurovision. Ora abbiamo un anno per esplorare tutti gli scenari nei dettagli“.

Insomma, per il momento non si hanno le idee chiare. Tutto è ancora da costruire (o ricostruire), e i lavori sono appena iniziati. Non resta che aspettare qualche mese per poterne sapere di più. Ma intanto il countdown è già iniziato, e questa può essere una prima buona notizia.

