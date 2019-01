View this post on Instagram

Le 10 date al Fabrique hanno cambiato la mia vita. Ho rivisto gli amici, i compagni, i fratelli con cui ho vissuto i 25 anni della mia carriera finalmente tutti assieme, sopra lo stesso palco, dopo tanti anni. E soprattutto ho visto la gioia nei vostri occhi: quelli di chi c’era ai tempi e ha potuto rivivere e ricantare le canzoni con cui sono cresciuti, e anche chi non ha mai potuto esserci e ha potuto assaporare questa emozione per la prima volta. La voglia di far parte di quelle serate è stata incredibile, come la delusione di chi non è potuto esserci. Per questo motivo, a grande richiesta, abbiamo deciso di continuare la festa iniziata al Fabrique e di portarla, così, nei più importanti festival italiani. Salteremo, e ci emozioneremo ancora una volta, festeggiando gli Articolo 31 e la mia musica. E ora non avrete più scuse per dire di non esserci stati.Biglietti in bio.