Taylor Swift, tour 2020: le date e i biglietti dei concerti europei della popstar americana, reduce dalla pubblicazione dell’album Lover.

Con il nuovo album, ovviamente, è arrivato anche per Taylor Swift il momento di un bel tour mondiale. Un tour che farà tappa anche in Europa tra giugno e luglio 2020, con sette date già annunciate. Ma tra queste, nessuna italiana.

Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti della cantante di You Need to Calm Down, una delle country star che sono riuscite a imporsi anche nella musica pop.

Taylor Swift, i concerti in Europa: le date e i biglietti

Sono sette gli appuntamenti per ora ufficializzati da Taylor Swift in Europa. Sette concerti per un intero continente. Un po’ troppo pochi forse. La speranza di gran parte dei fan italiani, e non solo, è che l’artista possa aggiungerne altre nelle prossime settimane.

Taylor Swift

Andiamo per ora a spulciare il calendario dell’artista americana:

20 giugno a Werchter (Belgio)

24 giugno a Berlino (Germania)

26 giugno a Oslo (Norvegia)

1° luglio a Roskilde (Danimarca)

3 luglio a Gdynia (Polonia)

5 luglio a Nîmes (Francia)

9 luglio a Oeiras (Portogallo)

Taylor Swift e il tour mondiale

Non si limiterà certo alla sola Europa la tournée mondiale di Taylor. Anche perché altrimenti mondiale non sarebbe. Dopo il passaggio nel Vecchio Continente, la cantante si dirigerà in Sud America, per una data a San Paolo, in Brasile, il 9 luglio.

Quindi, farà ritorno in America per una serie di date che prenderanno il via il 25 luglio da Los Angeles.

Insomma, di appuntamenti il nuovo tour di supporto all’album Lover ne ha molti e in vari angoli del globo. La speranza è che Taylor possa però annunciare nelle prossime settimane anche almeno un concerto in Italia.

Di seguito il video di You Need to Calm Down, uno degli ultimi singoli della cantante americana: