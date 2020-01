Riki in tour nel 2020: il cantante di Gossip sarà protagonista di alcuni concerti dopo l’avventura tra i Big al Festival di Sanremo.

Tra i protagonisti più attesi, specialmente dal pubblico più giovane, del prossimo Festival di Sanremo, c’è senza ombra di dubbio Riki. Un artista amatissimo grazie anche al successo della sua avventura ad Amici nel 2017.

Per il ‘Justin Bieber italiano’ la partecipazione all’Ariston è di particolare importanza: potorebbe permettergli infatti di consacrarsi definitivamente dopo alcuni anni di assenza dai grandi palcoscenici. E non a caso subito dopo la kermesse tornerà a essere protagonista di due grandi concerti nei palazzetti più importanti d’Italia. Ecco le date e le informazioni sui biglietti.

Riki in tour nel 2020: le date e i biglietti

Il tour 2020 del cantante di Gossip finora si compone di due sole date. Più che probabile però che già nei prossimi giorni possano essere annunciati nuovi appuntamenti dal suo entourage.

Segnamoci per ora in calendario queste due date: 22 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano); 28 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti per questi concerti sono già in vendita sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati, sia nel formato tradizionale che in speciali pacchetti vip da 50 euro.



Riki

Riki: nuovo album in arrivo

Il giovanissimo cantautore, che ha già pubblicato un long playing nella sua carriera, Mania, nell’ormai lontano 2017, dovrebbe dare alle stampe finalmente quest’anno il suo secondo album, probabilmente dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Lo sappiamo entrambi.

Di questo nuovo disco non si conoscono però ancora i dattagli. Non resta che attendere ancora qualche settimana per conoscerne almeno la data di uscita ufficiale.

Di seguito il video ufficiale del suo ultimo grande successo, Gossip, lanciato sul finire del 2019 con un’importante campagna anche sui social: