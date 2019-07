Slipknot in concerto in Italia nel 2020: la data e i biglietti per la tappa di Milano del nuovo tour della band di Corey Taylor in Europa.

Gli Slipknot torneranno in Italia anche nel 2020. Dopo aver fatto esplodere il Bologna Sonic Park nel corso di quest’estate, la band di Corey Taylor ha annunciato anche una tappa a Milano nell’ambito del tour europeo che li vedrà protagonisti nel 2020.

Si tratta del tour in sostegno del nuovo album, il sesto della loro carriera, We Are Not Your Kind, in uscita l’8 agosto. Ecco tutti i dettagli sul nuovo concerto italiano della band americana.

Slipknot a Milano nel 2020: la data e i biglietti

Per ora non si conoscono ulteriori dettagli sul concerto che vedrà protagonista ancora una volta la band in Italia. Sappiamo che suoneranno a Milano, ma non sappiamo la data né la location. Probabilmente si tratterà di un evento al Mediolanum Forum, ma ulteriori dettagli emergeranno nelle prossime settimane.

In attesa di saperne di più, ecco il post pubblicato su Instagram dagli Slipknot, con tutte le date del tour europeo e del tour britannico:

We Are Not Your Kind: la tracklist

A cinque anni di distanza dall’ultimo lavoro, gli Slipknot sono pronti a tornare l’8 agosto con il sesto disco della propria carriera. Un disco importante, che arriva dopo la tragedia che ha colpito Shawn Crahan.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/slipknot

Ecco la tracklist integrale di questo nuovo lavoro:

1 – Insert Coin

2 – Unsainted

3 – Birth of the Cruel

4 – Death Because of Death

5 – Nero forte

6 – Critical Darling

7 – Liar’s Funeral

8 – Red Flag

9 – What’s Next

10 – Spiders

11 – Orphan

12 – My Pain

13 – Not Long for This World

14 – Solway Firth

Di seguito Unsainted, l’ultimo singolo della band, diretto dal Clown Shawn Crahan, percussionista del gruppo.Un video in cui sono state svelate le nuove maschere che coprono i volti dei membri degli Slipknot:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/slipknot