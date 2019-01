Coez ha annunciato la prima data del suo tuor 2019: ecco tutti i dettagli.

Coez torna a esibirsi dal vivo nel 2019. Lo ha annunciato lo stesso cantautore e rapper di La musica non c’è con un post sui suoi canali social. “Quello che una volta era un punto di arrivo, oggi è solo un nuovo inizio“, scrive orgogliosamente Coez che, dopo il lancio del suo nuovo singolo È sempre bello, ha fatto un nuovo regalo a tutti i suoi fan.

Ovviamente, la prima data del tour 2019 sarà a Roma, e non in una location qualunque: il Palalottomatica, il palazzetto più grande della Capitale.

Coez, i concerti del 2019: date e biglietti

Per Coez Roma è una tappa speciale. Lo scorso anno proprio al Palalottomatica ha festeggiato con due concerti-evento il successo dell’album Faccio un casino. Stavolta, la festa sarà invece per l’inizio del nuovo tour italiano.

Queste le parole del rapper sui social: “Avevo detto che sarei stato lontano per un po’ ed era chiaramente una cazzata, visto che fra poco ci rivedremo. Questo 2019 lo facciamo fischiare“. I biglietti per l’evento romano di Coez sono in vendita dal 22 gennaio sul circuito TicketOne a partire da 30€ più prevendita.

Di seguito il post con l’annuncio dell’artista romano:

Coez, una carriera in perenne ascesa

Per l’esponente numero uno del pop rap in salsa romana, in poco più di dieci anni di carriera sono già stati molti i momenti degni di nota. Coez ha debuttato nel 2009 con l’album Figlio di nessuno, svoltando però con il singolo Nella casa, una ficcante critica al mondo dell’industria discografica.

Nel 2013 il salto di qualità, con l’uscita dell’album Non erano fiori per Carosello Records, primo disco in top ten. Quindi un altro singolo di grande successo nel 2014, La rabbia dei secondi.

Ma la consacrazione definitiva arriva nel 2017, con l’uscita di Faccio un casino, disco di straordinario successo, grazie anche alla super hit estratta come quinto singolo: La musica non c’è, sei volte disco di platino.

