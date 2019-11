Subsonica tour 2020: le date e i biglietti dei prossimi concerti della band di Samuel, in supporto all’album Microchip Temporale.

I Subsonica sono pronti a riportare in tour le canzoni del loro celebre album Microchip Emozionale, che sono tornati a vivere in questi giorni nel nuovo album Microchip Temporale. Un album che ripropone la stessa tracklist con arrangiamenti diversi e tanti ospiti, da Coez ad Achille Lauro.

Andiamo a scoprire tutte le date e i dettagli sui concerti della band guidata da Samuel Romano, nel 2019 giudice del talent X Factor.

Subsonica tour 2020: date e biglietti

Per festeggiare i vent’anni dall’uscita di Microchip emozionale, i Subsonica non si lasceranno scappare un bel giro di concerti. Stavolta però i loro live non saranno nei palazzetti, bensì nei club, per mantenere un livello d’intensità e intimità più elevato.



Samuel dei Subsonica

Andiamo a scoprire il calendario con tutte le date:

5 marzo – Padova, Hall

6 marzo – Nonantola (Modena), Vox

7 marzo – Trezzo Sull’Adda (Milano), Live Club

11 marzo – Perugia, Afterlife

12 marzo – Firenze, Tuscany Hall

14 marzo – Venaria Reale (Torino), Teatro della Concordia

19 marzo – Napoli, Common Ground

20 marzo – Mosciano Stazione (Teramo), Pin Up

21 marzo – Modugno (Bari), Demodè Club

25 marzo – Roma, Atlantico

28 marzo – Pordenone, Fiera (Padiglione 5)

3 aprile – Senigallia (Ancona), Mamamia

8 aprile – Milano, Alcatraz

I biglietti per questi concerti sono disponibili dal 19 novembre in prevendita su TicketOne e dal 22 novembre in tutti i punti vendita autorizzati.

Microchip Temporale: tutti gli ospiti

Come abbiamo già accennato, nel nuovo album Microchip Temporale, i Subsonica si sono lasciati accompagnare da tanti amici di estrazione diversa.

Si va da Willie Peyote, con cui già hanno collaborato negli ultimi mesi, a Gemitaiz, uno dei rapper più apprezzati della scuola romana. Ma c’è spazio per tanti altri rapper, come Nitro ed Ensi, e per personaggi provenienti dal novo indie italiano, come Coma_Cose, Motta, Lo Stato Sociale, Coez e Cosmo.

Spazio anche a band come i Fast Animals and Slow Kids e ad amici di lunga data come Elisa. Il tutto, senza dimenticare alcuni dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, come Myss Keta e Achille Lauro, quest’ultimo scelto per il singolo Il mio dj: