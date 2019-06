Rammstein in tour nel 2020: la data del concerto in Italia del gruppo tedesco.

I Rammstein tornano in Italia. La band ha annunciato, con un post sui propri account social, le prime date del tour che li vedrà protagonisti nel 2020. Un giro d’Europa imponente, negli stadi delle principali città.

Tra le nostre, è stata scelta Torino. In particolare, si sa che la location che ospiterà lo show è lo Stadio Olimpico, ma non sono stati ancora annunciati ulteriori dettagli sull’evento.

Rammstein in Italia nel 2020, il concerto di Torino: data e biglietti

Non sappiamo quale sarà la data del concerto di Torino, ma è facilmente intuibile che possa essere inserita nel periodo di giugno e luglio 2020, quando il campionato di Serie A è fermo e dunque lo Stadio Olimpico non viene utilizzato dalla squadra granata per le proprie partite.

Oltre alla location e al periodo più verosimile, è anche certo che nella scaletta saranno presenti i brani dell’ultimo album del gruppo, Rammstein, uscito il 19 giugno 2019 a dieci anni di distanza dal precedente Liebe Ist Fur Alle Da.

Di seguito il post con l’annuncio del tour:

Il tour dei Rammstein

Alle prese con le consuete polemiche e le stucchevoli accuse di nazismo, i Rammstein sono già in giro in questo 2019, con un tour europeo open air che li vede protagonisti in alcuni dei principali festival continentali.

Quella del 2020 sarà dunque una sorta di prosecuzione per il tour già avviato quest’anno e toccherà, oltre all’Italia, anche la Germania, la Polonia, il Regno Unito, la Svezia e la Norvegia.

Non resta che attendere qualche settimana per avere maggiori informazioni su uno degli eventi musicali che si preannuncia già oggi tra i più attesi dell’intera prossima stagione di concerti. Perché quando si muovono i Rammstein fanno sempre tanto tanto rumore.

