Ghali in tour nel 2020: il rapper di origini tunisine annuncia le prime tre date live dell’anno. Ecco tutti i dettagli.

Ghali sorprende ancora i suoi fan. Dopo aver lanciato un singolo in collaborazione con Salmo, estratto dal nuovo album in arrivo a febbraio, ha reso ufficiali anche i suoi primi live del 2020

Si tratta di tre appuntamenti speciali a Milano, in un’unica location. Una sorta di residency dedicata ai suoi sostenitori nel capoluogo lombardo.

Ghali in tour 2020: date e biglietti

Il concerto a Milano è il nuovo evento dal vivo del trapper di origini tuinisine e andrà in scena l’8, il 9 e il 10 maggio 2020 al Fabrique di Milano. Si tratta delle prime e con tutta probabilità uniche date italiane di Ghali in questo anno.

L’annuncio è arrivato tramite Instagram dallo stesso artista, che ha fatto anche ascoltare in anteprima il 16 gennaio ai suoi fan il nuovo featuring con Salmo per il singolo Boogieman. Un brano che anticipa l’uscita del nuovo album DNA, in arrivo il 20 febbraio. Di seguito il post con l’annuncio dei tre live:

Ghali in concerto: i biglietti

Il trapper ha dunque scelto di ripartire da un club per i suoi live. Una decisione presa per la dimensione intima che assumono i concerti in queste location non troppo dispersive. Spiega l’artista: “Ho viaggiato tanto in questi ultimi anni. Ho suonato su palchi importanti in diversi stati davanti a decine di migliaia di persone. Eppure nulla è come tornare a casa e sentire il calore della mia gente, dei fan più accaniti. La voglio il più vicina possibile al Fabrique, a Milano, a casa mia“.

I biglietti per questi eventi sono disponibili dal 20 gennaio sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.