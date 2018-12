Francesco Regna ha annunciato attraverso i suoi canali social le date per due live nel 2019.

Francesco Renga continua a fare regali di Natale ai propri fan. Dopo aver annunciato la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo a cinque anni di distanza dall’ultima volta, ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo album in primavera e soprattutto di una serie di concerti straordinari.

Ecco tutti i dettagli sulle prime date confermate dal cantautore nativo di Udine per il 2019.

Francesco Renga, i concerti nel 2019

Solo una data è stata già resa nota dal cantante di Scriverò il tuo nome: si tratta di quella dell’Arena di Verona, in cui Renga tornerà il 27 maggio 2019, a distanza di oltre un’anno dal concerto di aprile 2018 con Max Pezzali e Nek. I biglietti per l’evento possono già essere acquistati sul circuito TicketOne.

L’altro evento si terrà invece al Teatro Antico di Taormina, una location prestigiosa ed esclusiva, destinata solamente agli artisti più rilevanti della scena nazionale e internazionale.

Francesco Renga: un 2019 pieno di sorprese

A dare l’annuncio dei nuovi concerti e dei progetti in cantiere è stato lo stesso Renga attraverso un post sui suoi canali social: “Come ormai avrete capito il 2019 sarà pieno di sorprese, a partire dal mio nuovo disco di inediti in Primavera… per questo voglio iniziare il nuovo anno condividendo con tutti voi anche questa cosa meravigliosa. Sono davvero felice di tornare a esibirmi in due luoghi così magici e prestigiosi per la musica italiana come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Sarà fantastico farlo ancora una volta insieme! Buon 2019 a tutti“.

In attesa di ammirarlo nuovamente dal vivo, ci ascoltiamo ancora una volta Il mio giorno più bello nel mondo, uno dei più grandi successi nella carriera di Francesco Renga. Ecco il video ufficiale: