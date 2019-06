Elisa in tour nel 2019: le date e i biglietti dei nuovi concerti nei palasport della cantante di Monfalcone.

Elisa è già proiettata verso i prossimi concerti, quelli che la vedranno protagonista sul finire del 2019 nei palasport italiani. La cantante di Monfalcone, che ha chiuso alle porte dell’estate il tour nei teatri, non ha certo intenzione di fermarsi a lungo, e ha già annunciato le prime date per la prossima tournée.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sui nuovi concerti della cantante che sta riscaldando l’estate italiana con il suo singolo Vivere tutte le vite in compagnia di Carl Brave.

Elisa in tour nel 2019: le date e i biglietti dei concerti

La straordinaria cantante di Anche fragile, che nel 2019 è stata anche protagonista sul palco di Sanremo come ospite, sarà protagonista di un tour nei palazzetti italiani a partire dal 25 novembre.

Elisa Toffoli

Per il momento sono state annunciate poche date, ma è probabile che se aggiungeranno altre nei prossimi mesi:

25 novembre al Pala Alpitour di Torino

27 novembre al Mediolanum Forum di Milano

9 dicembre alla Unipol Arena di Bologna

12 dicembre al Mandela Forum di Firenze

17 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

I biglietti per le nuove date di Elisa sono dispobili dal 5 giugno 2019 sul circuito TicketOne.

Diari aperti tour 2019

Anche la tournée autunnale rientrerà nell’ambito della promozione per l’album Diari aperti di Elisa, come già accaduto per la tournée primaverile nei teatri italiani.

Un giro di concerti che è rimasto nel cuore della cantautrice di Monfalcone, che il 2 giugno ha postato sui social una foto con questo messaggio: “Ogni volta che finisce è così… Mi sembra il più bello di tutti quello che ho fatto. Grazie ancora a tutti, sopra e dietro e sotto e davanti a quel palco. Il bene è gigante. Evviva tutti noi! Vi voglio bene“.

Di seguito il video del suo ultimo singolo, Vivere tutte le vite: