Ultimo in tour nel 2020: le date e i biglietti per i concerti del cantautore di San Basilio negli stadi italiani.

La favola di Ultimo non finirà con il concerto del 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Certo, sarà quello il culmine di una parabola tanto rapida quanto straordinaria. Culmine ma non atto conclusivo. Il giovane artista di San Basilio ha infatti annunciato il suo primo tour negli stadi nel 2020.

Una notizia importante, che testimonia la crescita in termini non solo di vendite, ma di status, del cantante di Peter Pan e Colpa delle favole. Ecco tutti i dettagli su questa notizia.

Ultimo in tour 2020: date e biglietti

La prima esibizione in uno stadio sarà quella del 4 luglio all’Olimpico di Roma. A questo punto, però, non sarà altro che un gustoso antipasto di quello che avverrà nel 2020.

“Sono emozionato nel comunicarvi che nel 2020 si terrà il mio primo tour negli stadi italiani“, ha scritto Niccolò sul suo account Instagram. Al momento però non sono state annunciate né le date né le città toccate dal suo tour. Ma Ultimo promette che presto ci darà tutte le informazioni necessarie. Non resta dunque che pazientare un po’.

Di seguito il post con l’annuncio del cantautore:

La carriera di Niccolò Moriconi

Era il 2018 quando un giovane artista di belle speranze si affacciava sul palco dell’Ariston di Sanremo per la prima volta, in gara tra le Nuove Proposte. Cantava una bella canzone, Il ballo delle incertezze, che non sembrava in realtà la migliore del lotto, visto che era in lotta con Stiamo tutti bene di Mirkoeilcane, premiato con il riconoscimento della Critica.

Ma Ultimo riuscì a farcela e, un po’ a sorpresa, conquistò la vittoria. Partì da lì la sua incredibile ascesa. In pochi mesi raggiunse la cima delle classifiche di vendita con l’album Pianeti e poi con il seguente Peter Pan. A febbraio di quest’anno si è presentato con il titolo di favorito a Sanremo, arrivando secondo con I tuoi particolari e scatenando non poche polemiche.

Questo piccolo passo falso non è riuscito ad arrestare la sua ascesa, confermata dalle cinque settimane consecutive in testa dell’album Colpa delle favole. E ora nel 2020 un tour negli stadi da protagonista. La favola interminabile di Ultimo continua…