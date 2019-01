Nuovo tour per Enrico Nigiotti. L’ex cantante di Amici e X Factor, protagonista a Sanremo 2019, dopo l’avventura sul palco dell’Ariston partirà per il Cenerentola Tour nei teatri italiani.

Si tratta dello spettacolo in cui verranno proposti dal vivo i brani dell’edizione speciale dell’album Cenerentola e altre storie… , in uscita il 15 febbraio. Ecco tutti i dettagli su questi eventi.

Enrico Nigiotti tour 2019: le date e i biglietti

Con Enrico saliranno sui palchi dei teatri italiani Andrea Torresani (al basso/contrabbasso), Andrea Polidori (alla batteria), Mattia Tedesco (alle chitarre) e Fabiano Pagnozzi (alle tastiere e al piano forte).

Lo spettacolo teatrale sarà una grande occasione per poter ammirare Nigiotti in una veste diversa, più intima, adatta a regalare nuove e intense emozioni.

ENRICO NIGIOTTI

Di seguito il calendario con tutte le date:

3 aprile al Pala Riviera di San Benedetto del Tronto;

4 aprile al Teatro Duse di Bologna;

9 aprile al Teatro Puccini di Firenze;

10 aprile al Teatro della Concordia di Torino;

14 aprile al Teatro Politeama Greco di Lecce;

15 aprile al Teatro Acacia di Napoli;

17 aprile al Teatro Toniolo di Mestre (VE);

23 aprile al Teatro Politeama Genovese di Genova.

I biglietti per poter assistere a questi show sono disponibili sul circuito TicketOne.

Enrico Nigiotti: da Complici a… Sanremo

Per Enrico Nigiotti questo è un periodo particolarmente fortunato. Dopo alcuni anni di gavetta, nel 2018 l’ex cantautore di Amici ha messo a colpo un grande successone, Complici, in collaborazione con Gianna Nannini. Un brano che ha scalato le classifiche, portandosi dietro come un grande successo anche l’album Cenerentola, il terzo della sua carriera.

Una carriera che adesso proseguirà con la prima a Sanremo da Big, con un brano molto atteso: Nonno Hollywood. Riuscirà Enrico a confermare il successo di Complici anche sul palco dell’Ariston? Lo scopriremo ormai tra pochissimi giorni.

Di seguito il video di Complici di Enrico Nigiotti e Gianna Nannini: