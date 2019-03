Levante in tour nel 2019: il calendario delle date e i biglietti della cantante di Andrà tutto bene.

Dopo un paio d’anni di silenzio, Levante è pronta a tornare a far cantare e ballare i suoi fan in tutta l’Italia. Claudia Lagona sta infatti per lanciare un nuovissimo singolo, Andrà tutto bene, in uscita il 5 aprile, e ha già diffuso le date del suo prossimo tour estivo.

La cantante nativa di Caltagirone ha firmato da pochissimo con la Warner Music, e potrebbe lanciare a breve un nuovo album, a due anni di distanza dall’ultimo lavoro della sua carriera musicale, Nel caos di stanze stupefacenti.

Levante in tour nel 2019: le date e i biglietti dei concerti

Ecco tutte le date annunciate dalla cantante per la prossima estate, una tournée che la vedrà protagonista nei teatri storici italiani:

-il 10 luglio al Teatro Romano di Fiesole (FI);

-l’11 luglio all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere (CN);

-il 19 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica (RM);

-il 20 luglio al Belvedere Reale di Caserta;

-il 6 agosto alla Cattedrale di Lecce;

-il 9 agosto al Castello Aragonese di Reggio Calabria;

-il 18 agosto al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR);

-il 22 agosto allo Sferisterio di Macerata;

-il 3 settembre al Teatro Romano di Verona.

Levante

I biglietti per il tour di Levante sono disponibili sul circuito TicketOne dal 1° aprile.

L’annuncio su Instagram

La cantante di Non me ne frega niente ha annunciato il nuovo tour con un lungo messaggio su Instagram. Queste le sue parole: “Sembra trascorsa un’eternità e forse è stato così, in fondo quando si ha fretta il tempo perde le ali… ma adesso è arrivato il momento di fermarlo questo tempo. Lo fermeremo nei racconti del passato che vive nel presente e sogna il futuro. Lungo la strada per arrivare a me mi riconoscera… sarò vestita di rosso“.

Questo il post pubblicato da Levante sul proprio account: