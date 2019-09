Calcutta in tour in Europa: le date e i biglietti dei concerti del cantautore di Latina, alla conqusita del mercato europeo dopo essersi imposto in quello italiano.

Grandi notizie per i fan di Calcutta che non vivono entro i nostri confini. L’artista ha annunciato le date dei concerti che lo porteranno a girare per il Vecchio Continente. Una serie di appuntamenti davvero imperdibili per tutti gli amanti dell’Itpop, anche per poter assistere a un Calcutta in versione internazionale e probabilmente più ‘libera’.

Ecco il calendario completo dell’autore di Sorriso (Milano Dateo).

Calcutta, concerti in Europa: ecco tutte le date

Calcutta è pronto a immergersi in un tour squisitamente europeo. L’artista, infatti, ha attraversato l’Italia e ora è pronto a far conoscere la sua musica anche oltre i confini del Bel Paese.

Il nuovo tour partirà a novembre e si concluderà a dicembre e delinea una serie di tappe che condurranno l’artista dalla Svizzera all’Inghilterra, fino ad approdare in Francia, in Belgio, in Olanda, ma anche in Germania e in Spagna.

Calcutta

Ecco tutte le date del tour europeo di Calcutta:

19/11: San Marino, Teatro Nuovo Dogana

21/11: Zurigo (Svizzera), Komplex 457

22/11: Lugano (Svizzera), Padiglione Conza

24/11: Londra (Regno Unito), O2 Shepherds Bush Empire

25/11: Parigi (Francia), Elysée Montmartre

26/11: Bruxelles (Belgio), La Madeleine

28/11: Amsterdam (Olanda), Melkweg Amsterdam

01/12: Luxembourg (Lussemburgo), Rockhal

02/12: Berlino (Germania), Festsaal Kreuzberg

07/12: Barcellona (Spagna), Sala Apolo

09/12: Madrid (Spagna), Ochoymedio – Sala But

I biglietti del tour europeo di Calcutta possono essere acquistati online – sui siti di rivendita autorizzati – e nei negozi fisici che si occupano degli eventi del suo nuovo tour.

Calcutta: Sorriso (Milano dateo), ultimo singolo del cantautore

Dopo aver attraversato lo Stivale con i suoi brani, dunque, l’artista di Latina è pronto a fiondarsi in questa nuova esperienza europea.

L’ultimo singolo sfornato da Calcutta, si intitola Sorriso (Milano dateo). Lo ascoltiamo attraverso il suo video ufficiale:

A rendere questo brano uno dei più apprezzati dell’estate è il testo. Molti infatti si sono rivisti in questa canzone, dedicata a una persona che non si vede da tempo.

In particolare, Calcutta lo utilizza per rivolgersi a un’amica che non vede da due anni. Parola, ‘amica‘, che infatti si ripete nel corso di tutto il testo. Anche se, va detto, la persona in questione potrebbe essere più di un’amica, visto che nel ritornello le si rivolge definendola ‘amore mio’.