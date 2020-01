Elodie in tour nel 2020: le date e le informazioni sui biglietti per i concerti della cantante romana protagonista del Festival di Sanremo.

Prima Sanremo, poi due date per promuovere This is Elodie. Il 2020 della cantante romana di Margarita si preannuncia particolarmente impegnativo e ricco di soddisfazioni.

A pochi giorni dal lancio del suo nuovo album e dal suo ritorno sul palco dell’Ariston, la Di Patrizi ha confermato le sue prime date dal vivo. Due occasioni speciali per abbracciare il proprio pubblico presentare le canzoni più belle del suo terzo lavoro sulla lunga distanza.

Elodie tour 2020: date e biglietti

Finalmente la cantante ex Amici sta per tornare a emozionare i propri fan dal vivo. Per ora non con un vero e proprio tour, ma con due soli appuntamenti speciali riservati ai fan di Roma e Milano.

La priam data è quella del 16 aprile al Santeria Toscana di Milano. La seconda arriva due giorni più tardi, il 18 aprile, al Teatro Centrale di Roma. I biglietti per entrambi gli spettacoli sono in vendita sul circuito TicketOne dal 15 gennaio al prezzo di 20 euro più 3 di prevendita.



Elodie

Elodie a Sanremo con Andromeda

Subito dopo la pubblicazione del suo terzo album in studio Elodie farà il so ritorno a Sanremo, dove ha già gareggiato nel 2017 con il brano Tutta colpa mia.

Anche nel 2020 l’artista romana di origine creola sarà protagonista sul palco dell’Ariston con un pezzo firmato da autori di grandissimo prestigio. La sua Andromeda è stata infatti scritta da Mahmood, vincitore del Festival nel 2019, e da Dardust, il produttore e compositore che sta riscrivendo la storia della musica pop (e non solo) italiana.

Di seguito il video di Non è la fine, l’ultimo singolo della Di Patrizi con Gemitaiz: