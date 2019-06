Modà in tour nel 2019: le date e i biglietti dei concerti della band di Kekko Silvestro, al ritorno sul mercato con un nuovo album.

Li abbiamo attesi per tanto tempo, ma adesso i Modà sono finalmente e ufficialmente tornati. A quattro anni dal loro ultimo disco, Passione maledetta, il gruppo di Kekko Silvestre è pronto a rilasciare un nuovo album di inediti.

L’uscita è prevista per il prossimo autunno, ma il 21 giugno la band regalerà ai fan il primo singolo, sul cui titolo permane ancora un’aura di mistero. Sono state invece rivelate le prime date del tour che li vedrà protagonisti alla fine dell’anno. Ecco tutti i dettagli sui loro nuovi concerti.

Modà in tour nel 2019: le date e i biglietti

Finora sono solo sei gli appuntamenti annunciati dalla band, protagonista tra l’altro anche ai Music Awards 2019. Sui propri account i ragazzi hanno infatti rivelato che questa del 2019 è solo l’anteprima del tour. Quasi certo dunque l’arrivo nelle prossime settimane di un fitto calendario per l’anno che verrà.

Modà

Intanto, segnamoci gli appuntamenti per questo, di anno:

2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna

4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

7 dicembre al Brixia Forum di Brescia

8 dicembre al Pala Alpitour di Torino

11 dicembre al Mandela Forum di Firenze

14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

I biglietti per questi nuovi eventi dei Modà sono disponibili in prevendita dal 7 giugno, mentre per la vendita libera bisogna attendere il 10 giugno. Tagliandi disponibili sul circuito TicketOne.

La carriera della band

Fino a oggi i Modà hanno pubblicato sei album dal 2002, anno della loro formazione. In realtà, la carriera della band è esplosa realmente solo nel 2011, dopo quasi dieci anni di gavetta.

A portarli al successo l’album Viva i romantici, certificato addirittura con il disco di diamante. Nel corso della loro vita artistica hanno partecipato due volte al Festival di Sanremo conquistando due volte il podio, la prima con Arriverà nel 2011, la seconda con Se si potesse non morire del 2013.

Oltre al leader Kekko Silvestre, i membri della band sono: Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra) e claudio Dirani (batteria).

Di seguito il video di Tappeto di fragole: