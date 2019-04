Rkomi in tour nel 2019: le date e i biglietti dei concerti del rapper di Blu, atteso da una lunga serie di eventi in estate.

Rkomi è pronto a riscaldare l’estate italiana. Il rapper milanese, che ha conquistato il successo in questo 2019 con Blu insieme a Elisa, ha annunciato su Instagram le date per tornare a esibirsi dal vivo nei prossimi mesi.

L’artista è pronto a partire per il Dove gli occhi non arrivano summer tour, che lo vedrà protagonista in tutta Italia tra festival e arene, ma anche club. Ecco tutti i dettagli su uno show che, promette Rkomi, sarà di un livello molto più alto rispetto ai precedenti.

Rkomi in tour nel 2019: le date e i biglietti dei concerti

Ecco il calendario completo delle date di Rkomi nell’estate del 2019:

-8 giugno a Barzio (LC)

-12 giugno a Padova

-15 giugno a Brescia

-27 giugno a Milano

-29 giugno a Senigallia (AN)

-4 luglio a Cremona

-5 luglio a Barolo (CN)

-19 luglio a Città della Pieve (PG)

-2 agosto a Francavilla al Mare (CH)

-12 agosto a Follonica (GR)

-14 agosto a Marina di Ravenna (RA)

-20 agosto a Gallipoli (LE)

-12 settembre a Pisa.

Di seguito il post con l’annuncio di tutte le date, con un calendario che, promette Rkomi, è in continuo aggiornamento:

Gli album del rapper

Che Rkomi sia uno dei più talentuosi rapper della nuova generazione milanese è ormai un dato di fatto, e lo aveva già lasciato intuire il suo primo EP, Dasein Sollen.

Fino a oggi l’artista ha lanciato due album, Io in terra nel 2017 e Dove gli occhi non arrivano nel 2019, ottenendo in entrambi i casi un buon successo di pubblico e critica. Ma la sensazione è che la sua carriera sia solo all’inizio, e che nei prossimi anni continueremo a sentire parlare ancora di questo rapper, anello di congiunzione tra lo stile old school e la scena trap.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/rkomiofficial

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/rkomiofficial