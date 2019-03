Einar live nel 2019: il cantante di Parole nuove è pronto a esibirsi in concerto davanti ai suoi fan. Ecco le date annunciate.

Einar ha annunciato i suoi primi concerti nel 2019. Dopo essersi tolto la soddisfazione di aver partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Big, grazie alla vittoria a Sanremo Giovani 2018, il cantante di origine cubana ha reso noto i suoi primi e attesissimi appuntamenti dal vivo.

Si tratta per ora di due soli appuntamenti, ma se tutto andrà per il verso giusto non è da escludere l’aggiunta di altre date entro la fine del 2019. Scopriamo insieme i dettagli su questi due concerti di Einar.

Einar, i concerti nel 2019: le date

Le date annunciate sono quella del 20 maggio al Largo Venue di Roma e del 22 maggio ai Magazzini Generali di Milano. Tra l’altro, il 22 è il suo compleanno, quindi Einar festeggerà sul palco, facendosi un grandissimo regalo, forse il più bello della sua vita.

L’artista ha voluto dare la bella notizia a tutti i suoi follower sui propri canali social: “Dire che sono emozionato è poco. Sarà la nostra festa, e un po’ anche la mia visto che il 22 maggio è il mio compleanno, e festeggerò nel modo migliore possibile… con voi!“.

Di seguito il post di Einar su Instagram:

Einar, Parole nuove: il primo album

I biglietti per gli appuntamenti dal vivo di Einar sono disponibili dal 1° marzo 2019 sul circuito TicketOne.

Ancora non si conoscono, ovviamente, i dettagli sulla scaletta che verrà presentata da Einar ma, visto che il giovane cantante ha fin qui pubblicato un solo album, Parole nuove, uscito il 15 febbraio 2019, è facile intuire che l’artista proporrà, se non l’intera tracklist, la maggior parte delle canzoni in esso contenute.

Comprese ovviamente Centomila volte, con cui ha vinto Sanremo Giovani 2018, la hit sanremese Parole nuove.

Fonte foto: https://www.facebook.com/EinarOrtizOfficial

