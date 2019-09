Giorgio Poi annuncia l’inizio della sua tournée autunnale. Ecco dove si esibirà il cantautore indie.

Giorgio Poi ha annunciato il tour che svolgerà questo autunno. Il cantautore indie, infatti, si esibirà in diverse città italiane nel corso del mese di novembre 2019.

Ecco le date di tutti i concerti che terrà per lo Smog Tour, per il quale girerà l’Italia da Roma a Milano.

Giorgio Poi, Smog Tour: le date dei concerti

Giorgio Poi ha annunciato sei nuove date che andranno a comporre lo Smog Tour e che lo vedranno impegnato nel corso del mese di novembre 2019.

Ecco le date dei concerti autunnali:

venerdì 11 ottobre 2019 Roma, Spring Attitude Festival

venerdì 1 novembre 2019 Lecce, Officine Cantelmo

giovedì 7 novembre 2019 Mestre (VE), Teatro Toniolo

venerdì 8 novembre 2019 Torino, Hiroshima Mon Amour

sabato 16 novembre 2019 Firenze, Viper Theatre

venerdì 22 novembre 2019 Milano, Linecheck.

Si possono già acquistare i biglietti per gli eventi di Milano e Roma su Eventbrite e Do it Yourself.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/sonogiorgiopoi

Giorgio Poi: le canzoni del tour autunnale

In vista dei nuovi concerti del cantante, ecco le canzoni che il cantautore dovrebbe presentare al pubblico nella scaletta dei concerti autunnali:

Non mi piace viaggiare

Ruga fantasma

Acqua minerale

Napoleone

Il tuo vestito bianco

L’abbronzatura

Missili

La musica italiana

Smog

Solo per gioco

Semmai

Le foto non me le fai mai

Maionese

Niente di strano

Tubature

Stella

Vinavil

Ecco il video ufficiale del brano Vinavil:

Il tour avviato dal cantautore promuove, in sostanza, l’omonimo disco che è stato molto apprezzato dai fan, tanto da registrare sold out in diversi spettacoli tenuti fino ad oggi in giro per l’Italia.

Il disco Smog è stato pubblicato l’8 marzo 2019 per Bomba Dischi. La scaletta dei brani elencati per i vari concerti che l’artista terrà nelle diverse città del Bel Paese potrebbe cambiare. Quel che è certo è che non mancheranno le sorprese.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/sonogiorgiopoi