Renato Zero tour 2019: le date e i biglietti per i concerti del cantautore romano.

Renato Zero è pronto a tornare con un nuovo album e un imponente tour a cavallo tra il 2019 e il 2020. Il lavoro si chiama Zero il folle ed è in uscita a ottobre. Ad annunciarlo era stato lo stesso Renato durante la sua ospitata ad Amici di Maria De Filippi sul finire di aprile.

Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli su questo nuovo progetto dello straordinario artista romano, uno dei nomi di punta della musica pop italiana.

Renato Zero in tour 2019: le date e i biglietti

La nuova tournée di Renato partirà dalla sua Roma il 1° novembre 2019 e proseguirà in giro per l’Italia fino alle prime settimane del 2020. I biglietti per gli eventi sono in vendita dal 9 maggio.

Di seguito tutte le date annunciate fino a oggi. Ecco il calendario completo:

1, 3, 4 e 6 novembre 2019 al Palazzo dello Sport di Roma

14 e 15 novembre 2019 al Nelson Mandela Forum di Firenze

23 e 24 novembre 2019 alla Vitifrigo Arena di Pesaro

7 e 8 dicembre 2019 al Modigliani Forum di Livorno

14 e 15 dicembre 2019 al PalAlpitour di Torino

21 e 22 dicembre 2019 all’Unipol Arena di Bologna

11 e 12 gennaio 2020 al Mediolanum Forum di Milano

18 e 19 gennaio 2020 al Palasele di Eboli (SA)

23 e 25 gennaio 2020 al PalaFlorio di Bari

Il nuovo album di Renato Zero

Il nuovo disco di Renato Zero sarà prodotto non in Italia ma in Inghilterra e sarà arrangiato da Trevor Horn, bassista, tastierista e producer cresciuto musicalmente nei Buggles e negli Yes.

Come produttore ha vinto un Grammy negli anni Novanta per il secondo disco di Seal e ha lavorato in passato con artisti come Paul McCartney, Rod Stewart, i Pet Shop Boys e Robbie Williams.

La collaborazione con Renato Zero è iniziata già con Amo, album del 2014 del Renatone nazionale.

