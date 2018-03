Doppio appuntamento in Italia con Thom Yorke. Lo storico frontman dei Radiohead sarà a Firenze e a Milano per due concerti imperdibili.

L’Italia si tinge di rock con il ritorno di Thom Yorke, storico frontman dei Radiohead e figura di spicco del panorama della musica mondiale. Due gli appuntamenti in Italia a Firenze e Milano, per uno spettacolo a tinte elettroniche e sperimentali.

Thom Yorke in Italia: le date del tour

Yorke sarà in concerto in Italia il 28 maggio al Teatro Verdi di Firenze e il 29 maggio al Fabrique di Milano. Attualmente l’artista è impegnato con il suo nuovo progetto che lo vede al fianco di Nigel Godrich, produttore dei Radiohead e membro proprio con Yorke degli Atoms for Peace, e di Tarik Barri, artista audiovisivo di fama internazionale.

Con questa formazione Thom Yorke si esibì proprio Italia già nel 2015 al Lingotto di Torino in occasione del festival di musica elettronica. In quell’occasione i tre suonarono soprattutto i pezzi di Tomorrow’s modern boxes, secondo lavoro da solista che ha riscosso un buon successo al punto di convincere l’artista e la casa discografica a ristamparlo.

Thom Yorke in concerto, Oliver Coates special guest

Il lavoro del cantante dei Radiohead è un mix tra musica elettronica, progressive e rock, il tutto incorniciato dai live visuals di Barri. La ricetta, ad alto rischio flop in quanto riferita a un pubblico di nicchia, ha ottenuto un successo insperato sia in Europa che negli Stati Uniti.

Special guest delle due serate italiane sarà Oliver Coates, violoncellista e compositore britannico che ha saputo fondere la musica classica a quella elettronica e che collabora con i Radiohead. Insomma, gli ingredienti per una serata di grandissimo livello ci sono tutti.

Di seguito il video di un’intervista di Yorke e Godrich ai microfoni della BBC:

I biglietti sono in vendita dalle ore 11 di venerdì 23 marzo su Ticketone.it.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/radiohead/?hl=it