Genesis, reunion per la formazione di Phil Collins: ecco l’annuncio e le date del loro nuovo tour, che per ora farà tappa solo nel Regno Unito.

E poi rimasero in tre. E quei tre non hanno alcuna voglia di arrendersi al passare del tempo. Dopo oltre dieci anni, è stata annunciata una reunion dei Genesis. La storica formazione britannica torna insieme nella line up che aveva segnato l’ultima fase della loro carriera.

Con Phil Collins ci saranno dunque Mike Rutherford e Tony Banks. Per il momento è stato annunciato un tour che toccherà solo Irlanda e Regno Unito, ma a questo punto non sono escluse sorprese anche per il resto del mondo.

Genesis, è reunion: le date del tour

Già il 3 marzo alcuni indizi erano stati dati dalla BBC. Secondo lo storico broadcaster britannico il 4 marzo durante il programma radiofonoci di Zoe Ball sarebbe stata annunciata la reunion di una massive band, ovvero di un gruppo leggendario, di primissimo livello, capace di muovere milioni di persone.

E il 4 marzo è arrivato l’annuncio che tutti attendevano: la band che si riunisce sono proprio i Genesis.

Per il momento Phil Collins e compagni hanno annunciato un tour che farà tappa solo a Dublino e nel Regno Unito. I biglietti saranno in vendita dal 6 marzo.

Questo il calendario degli eventi annunciati fino a ora:

16 novembre alla 3 arena di Dublino (Irlanda)

19 novembre alla SSE Arena di Belfast (Irlanda del Nord)

23 novembre alla M&S Bank Arena di Liverpool (Inghilterra)

26 novembre alla First Direct Arena di Leeds (Inghilterra)

29 e 30 novembre alla O2 Arena di Londra (Inghilterra)

2 dicembre alla Manchester Arena di Manchester (Inghilterra)

5 dicembre alla Birmingham Arena di Birmingham (Inghilterra)

8 dicembre alla SSE Hydro Arena di Glasgow (Scozia)

11 dicembre alla 3 Utilita Arena di Newcastle (Inghilterra)



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/philcollins/photos/

Genesis anche in Italia?

Non sappiamo per ora se il tour si prolungherà fino anche a toccare il nostro paese. Vale la pena però ricordare che l’ultimo tour della band britannica, datato 2007, fece tappa anche in Italia, a Roma, al Circo Massimo per un live da cui è stato tratto anche il dvd When in Rome.

Di seguito la loro Carpet Crawlers a Roma:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/philcollins/photos/