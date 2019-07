Jovanotti ha annunciato per il 2019 il Jova Beach Party Tour, una serie di concerti ed eventi sulle spiagge italiane: ecco i dettagli.

Jovanotti si supera, ancora una volta. Nel 2019 è in tour, ma stavolta in location totalmente differenti rispetto al passato: si sta esibendo infatti sulle spiagge italiane. Il cantautore di Cortona ha dato il via quest’oggi in al Jova Beach Party, una serie di eventi che terminerà il 24 agosto.

Ecco tutti i dettagli su questa tournée unica al mondo, organizzata in collaborazione con il WWF, con l’obiettivo di rendere le spiagge un luogo più pulito grazie e promuovere l’ecosostenibilità.

Jovanotti in tour sulle spiagge nel 2019

Cos’è il Jova Beach Party? Sì, ovviamente una serie di concerti live dell’amato cantante di Chiaro di luna. Ma non solo. Jovanotti sta trasformando infatti le spiagge italiane in un vero e proprio villaggio, con esibizioni di altri artisti, incontri con i propri idoli, presentazioni, shopping, campi da beach soccer e beach tennis e tanto altro ancora. E, ovviamente, c’è il mare, ed è a disposizione di tutti: i presenti possono ascoltare i pezzi anche mentre fanno un bel bagno rilassante.

Jovanotti in tour sulle spiagge nel 2019: le date e i biglietti

Di seguito il calendario delle date annunciate da Jovanotti per l’estate del 2019:

– il 6 luglio e il 28 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine)

– il 10 luglio a Rimini

– il 13 luglio a Castel Volturno (Caserta)

– il 16 luglio a Marina di Cerveteri (Roma)

– il 20 luglio a Barletta

– il 23 luglio a Olbia (Sassari)

– il 27 luglio ad Albenga (Savona)

– il 30 luglio e il 31 agosto a Viareggio (Lucca)

– il 3 agosto a Lido di Fermo (Fermo)

– il 7 agosto a Praia a Mare (Cosenza)

– il 10 agosto a Roccella Ionica (Reggio Calabria)

– il 13 agosto a Policoro (Matera)

– il 17 agosto a Vasto (Chieti)

– il 20 agosto a Lido degli Estensi (Ferrara)

– il 24 agosto Marebbe (Bolzano)

I biglietti per poter partecipare alle grandi feste di Jovanotti sulle spiagge italiane sono in vendita dal 7 dicembre 2018 sul circuito TicketOne.

Jovanotti sceglie Cerveteri dopo il no di Ladispoli

La tappa romana del tour sulle spiagge di Jovanotti sarà a Cerveteri. Il cantautore si esibirà al Lido degli Estensi, dopo un’annosa querelle relativa alla data di Ladispoli, annullata negli scorsi mesi.

La comunicazione ufficiale era arrivata dallo stesso artista sui suoi account social il 19 dicembre 2018. Alla base della decisione di cancellare il concerto ci sarebbero state le proteste dell’associazione No Party di Torre Flavia, che avrebbe visto l’evento come un pericolo per il fratino, un uccello che nidifica proprio in quell’area protetta che però, sottolinea il comunicato di Jova, è ben distante dalla zona in cui sarebbe dovuto tenere lo show.

Problemi di questo genere a Cerveteri non dovrebbero essercene. Anche se, va detto, anche altre località hanno mosso critiche alla scelta di Jovanotti, per motivi ovviamente ecologici. Ma dopo tanto trambusto il 6 luglio si parte e siamo certi che del Jova Beach rimarrà solo alla fine di questi due mesi uno splendido ricordo.

Di seguito il video di Chiaro di luna di Jovanotti: