Spirits in the Forest arriva nei cinema mondiali: si tratta del primo docu-film sui Depeche Mode. Ecco la data di proiezione.

I Depeche Mode arrivano sul grande schermo. La band synthpop ha annunciato che il loro nuovo film-concerto, Spirits in the Forest, sarà focalizzato sul Global Spirit Tour. Si tratta infatti di uno show registrato nell’estate del 2018 al The Waldbühne di Berlino, insieme a più sezioni narrative incentrate principalmente sui fan.

Spirits in the Forest è diretto da Anton Corbijn e sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo il 21 e il 22 novembre, Italia compresa. I biglietti saranno messi in vendita il 26 settembre. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Nexo Digital.

Depeche Mode al cinema con Spirits in the Forest

ll documentario sui Depeche Mode, Spirits in the Forest, ripercorrerà le storie di un gruppo di fan che vivono in tutto il mondo, mentre si dirigono a Berlino dalla band.

Unisce le storie dei seguaci della band, girate in ciascuna delle loro città, con le riprese del concerto sullo sfondo del film.

“Sono estremamente orgoglioso di condividere questo film e la potente storia che racconta“, ha dichiarato il frontman Dave Gahan. “È incredibile vedere i modi reali in cui la musica ha influenzato la vita dei nostri fan“.

Martin Gore aggiunge: “Nel mondo odierno di agitazione e divisione, la musica può davvero essere una forza per il bene e può unire le persone“.

Depeche Mode ultimo album: Spirit

L’ultimo album dei Depeche Mode, finora, è stato Spirit del 2017. La band ha pubblicato video musicali per i brani Going Backwards, Where’s the Revolution e Cover Me, gli ultimi due dei quali sono stati diretti dallo stesso Corbijn.

Per ora non sono previsti nuovi dischi in questi ultimi mesi del 2019, ma attendiamo grandi novità per il 2020.

Ecco il video del brano Where’s the revolution:

