Dopo il lancio del nuovo singolo Luci d’America, Ligabue si prepara a svelare le date del suo tour negli stadi.

Tutto pronto per il ritorno di Ligabue dal vivo. Dopo aver aperto il 2019 con un nuovo singolo, Luci d’America, il rocker emiliano si appresta ai prossimi step di questo anno ricco di musica.

In attesa di notizie sul nuovo album, che uscirà a marzo, Ligabue sta iniziando a svelare alcuni dettagli sui concerti estivi negli stadi italiani che lo vedranno grande protagonista. Ecco le ultime novità direttamente dai suoi canali ufficiali sui social.

Ligabue tour 2019: le date

Nonostante l’impazienza dei suoi fan, Ligabue ha deciso di tenere tutti quanti ancora sulle spine, annunciando solo che le date e le location scelte saranno svelate tra una settimana, il 24 gennaio 2019.

Per avere un’idea su cosa i suoi fan desiderino, però, Liga ha chiesto tramite il suo profilo Instagram in quale città vorrebbero vederlo. Chissà che qualcuno di loro non possa essere accontentato, magari con una tappa aggiunta in un secondo momento.

Luciano Ligabue

Ligabue, il nuovo singolo è Luci d’America

E intanto il suo nuovo singolo sta andando alla grande sia in radio che in streaming. La voglia di Ligabue era tanta tra i fan italiani, abbandonati per troppo tempo dal rocker di Correggio, impegnato con progetti paralleli a quelli musicali.

A tre giorni dalla sua pubblicazione su YouTube, il video di Luci d’America ha già sfondato il muro del milione di views. Un traguardo che dimostra ancora volta, se ce ne fosse bisogno, l’importanza dell’artista per il nostro panorama musicale, anche in questi anni dove a regnare ci sono gli artisti della scena indie e, soprattutto, i trapper.

In attesa di nuove informazioni sul suo tour, sull’album e sulle prossime iniziative che lo vedranno protagonista, godiamoci ancora una volta il suo nuovo brano, Luci d’America: