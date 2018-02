Il trio Nek Max Renga in tour: ecco dove si esibiranno insieme dal vivo i tre grandi artisti.

Tre grandissimi artisti, colleghi, ma sopratutto amici. Parliamo del trio Nek Max Renga, in tour nel 2018 in Italia dopo il singolo Duri da battere, uscito a novembre 2017. Ecco tutte le date delle prossime esibizioni live!

Nek Max Renga: le date del tour 2018

Hanno segnato la vita di intere generazioni, con tre percorsi diversi negli anni, grandi successi e hit indimenticabili. E ora Nek, Max Pezzali e Francesco Renga sono pronti ad emozionare il loro pubblico dal vivo: 30 brani in scaletta e una big band d’accompagnamento composta da Fulvio Arnoldi (tastiere e chitarra), Davide Ferraio (tastiere e chitarra), Stefano Brandoni (chitarra), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), e infine Dj Zak.

Dopo la data zero a Venezia, i tre si sono già esibiti a gennaio a Torino, ospitati dal PalaAlpitour, e sono pronti a continuare il loro percorso. Si riparte da Firenze, il 20 febbraio, presso il Nelson Mandela Forum, poi tappa al PalaLottomatica di Roma, il 4 e il 6 aprile, fino ad arrivare a Milano, con la doppia data presso il Forum di Assago il 19 e il 20 aprile.

Cinque date imperdibili per un concerto ricco di emozioni, con una scaletta che ovviamente includerà i più grandi successi che hanno fatto la loro fortuna. Ma non finisce qui: oltre ai live, infatti, pare che i tre siano pronti anche per approdare in televisione con un programma che dovrebbe andare in onda verso l’inizio dell’estate 2018. Per ora, tuttavia, non ci sono ancora ulteriori notizie a riguardo.

Nek Max Renga: Duri da battere è il loro primo singolo

Un’amicizia vera, di quelle legate da profonda stima e rispetto reciproco. I tre cantanti, ora sul palco insieme dopo l’uscita del singolo Duri da battere, hanno raccontato come il loro legame sia sempre più forte grazie a questa nuova e inedita collaborazione. Ecco le loro parole, riportate dalla testata Rockol:

«Questo legame sta crescendo, anche se ci conoscevamo già. Se non ci fosse stato questo feeling, questa sinergia, sarebbe stato impensabile unirci per questo progetto». Inoltre, i tre hanno spiegato come all’inizio fosse complicato anche solo immaginarsi di cantare gli uni le canzoni degli altri, pezzi con influenze e sonorità differenti. Ma alla fine l’esperimento ha funzionato.

Per chi ancora avesse dei dubbi, ecco il videoclip ufficiale di Duri da battere:

I biglietti del tour sono disponibili su TicketOne.