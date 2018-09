Ed Sheeran è pronto a tornare in Italia con dei nuovi imperdibili appuntamenti: ecco le date dei concerti in Italia nel 2019!

Finalmente ci siamo: Ed Sheeran in Italia nel 2019 adesso è ufficiale! Il cantante ha annunciato i suoi prossimi appuntamenti che lo vedranno protagonista a Roma, Firenze e Milano. Ecco tutte le informazioni utili e dove trovare i biglietti!

Ed Sheeran: i concerti in Italia nel 2019

Ed è pronto a tornare dove tutto è cominciato. Già, perché nel 2017 era stato proprio a Torino che aveva preso il via il suo tour interminabile, e adesso finalmente tutti i suoi fan possono gioire grazie a tre, nuovi imperdibili appuntamenti live. Per ora le date annunciate toccheranno tre città: Firenze, Roma e Milano. Proprio negli scorsi giorni è stato annunciato come Headliner al Firenze Rocks 2019, mentre a Roma e Milano si esibirà rispettivamente nei due stadi delle città, l’Olimpico e San Siro.

Ecco il calendario completo:

• 14 giugno, Firenze Rocks (Visarno Arena)

• 16 giugno, Roma (Stadio Olimpico)

• 19 giugno, Milano (San Siro)

Ed Sheeran: i biglietti per i concerti

Il tour che passerà per l’Italia toccherà anche le altre grandi città europee, e porterà Ed Sheeran fino in Francia, Spagna, Portogallo, Russia, Islanda e tantissimi altri paesi.

Per chi volesse accaparrarsi i biglietti dei concerti in Italia di Ed Sheeran, questi saranno disponibili dalle seguenti date:

• Biglietti per Ed Sheeran a Firenze: attraverso l’app del festival si potranno acquistare i biglietti da lunedì 1 ottobre dalle ore 11.00. Per tutti gli altri, invece, da martedì 2 saranno disponibili su Ticketone e presso tutti i rivenditori autorizzati.

• Biglietti per Ed Sheeran a Milano e Roma: l’acquisto sarà disponibile a cominciare da giovedì 27 settembre, a partire dalle ore 11, su Ticketone e presso tutti i punti i vendita autorizzati

Siete pronti al grande ritorno di Ed Sheeran? Allora vi consigliamo di sbrigarvi, perché i biglietti esauriranno in tempo zero!