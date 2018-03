Steven Tyler torna in Italia per tre appuntamenti imperdibili. Il frontman degli Aerosmith è uscito con il suo primo disco solista nel 2016, We’re All Somebody from Somewhere.

Dopo l’indimenticabile concerto degli Aerosmith a Firenze dello scorso giugno, i fan italiani possono di nuovo gioire, sebbene questa volta dovranno accontentarsi (si fa per dire) del frontman Steven Tyler. Ecco tutte gli appuntamenti per l’estate 2018!

Steven Tyler in Italia a luglio: ecco le date

Amanti del rock’n’roll, drizzate le orecchie. Steven Tyler, una delle massime icone della musica mondiale, è pronto a ritornare in Italia, per tre date imperdibili che si terranno la prossima estate.

Si parte da Trieste (Piazza dell’Unità d’Italia) il 18 luglio, poi tappa a Barolo il 14 in occasione del Collisioni Festival e infine il 27 luglio a Roma, dove l’artista si esibirà sul palco del Summer Fest. In tutte le esibizioni, Tyler sarà accompagnato dalla Loving Mary Band.

Steven Tyler: We’re All Somebody from Somewhere è il primo album da solista

Una carriera ricca di successi, quella di Steven Tyler, che con gli Aerosmith si è imposto sulla scena della musica mondiale come uno degli artisti più interessanti e amati di sempre. Celebre sopratutto per il suo carisma, la sua presenza scenica e il suo timbro graffiante e unico nel suo genere, Tyler è arrivato al suo primo disco da solita all’età di 68 anni, dopo ben quarant’anni trascorsi fra le fila della sua storica band.

We’re All Somebody from Somewhere è dunque la sua prima prova: l’album, uscito nel 2016 dalla Dot Record, è una raccolta di inediti più due cover in chiusura, la celebre Piece of My Heat di Erma Franklin e resa celebre da Janis Joplin, e una degli Aerosmith, Janie’s Got a Gun.

Si tratta di un disco onesto, diretto e anche coraggioso, 15 tracce di puro rock’n’roll che arrivano dritte al cuore. In fondo, con una voce e una personalità del genere, sbagliare risulta veramente difficile.

I biglietti per i concerti di Steven Tyler saranno disponibili su TicketOne a partire dalle 10 in punto di mercoledì 21 marzo.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/steventyler/