David Garrett arriva in Italia per diversi concerti: ecco le date degli eventi e dove acquistare i biglietti.

David Garrett suonerà in Italia nel 2020. L’artista, infatti, ha annunciato diverse date nel nostro paese. Si esibirà, infatti, sui palchi italiani precisamente nel mese di ottobre del 2020.

Il violinista suonerà in diverse date l’anno prossimo, girando per diverse città dello Stivale: da Bolzano a Genova, per un totale di cinque concerti ai quali i fan potranno partecipare seguendolo nei diversi palasport. Ecco dove acquistare i biglietti e l’elenco completo dei concerti che terrà Garrett.

David Garrett, concerti in Italia: ecco le date

David Garrett torna a suonare in Italia, nel mese di ottobre del 2020. Il violinista, nello specifico, si esibirà nelle seguenti città:

15 OTTOBRE 2020 – BOLZANO – PALAONDA

17 OTTOBRE 2020 – ASSAGO (MI) – MEDIOLANUM FORUM

18 OTTOBRE 2020 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

27 OTTOBRE 2020 – CONEGLIANO VENETO – ZOPPAS ARENA

28 OTTOBRE 2020 – GENOVA – RDS STADIUM

I biglietti per gli spettacoli citati possono essere acquistati su TicketOne, Vivaticket, TicketMaster a partire dalle ore 11 del 12 dicembre 2019.

Di seguito, ecco il video di Viva La Vida:

David Garrett, concerti anche in Romania nel 2020

Il violinista rock, David Garrett, tornerà in Romania l’anno prossimo per due esibizioni, a Bucarest ea Cluj-Napoca. I due concerti fanno parte del tour mondiale dell’artista, che celebra dieci anni di concerti crossover.

A Bucarest, il concerto si svolgerà il 21 ottobre presso la Sala Palatului. A Cluj-Napoca, si terrà il 23 ottobre alla BT Arena. Ecco cosa ha rilevato il musicista, tra i violinisti più apprezzati dal pubblico rumeno, italiano e non solo:

“Non vedo l’ora di continuare il tour Unlimited Live nel 2020 e, più che mai, voglio portare i miei fan in un accattivante viaggio musicale. Insieme al mio gruppo, amici e fan, voglio celebrare la musica e gli ultimi dieci anni“.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/davidgarrettofficial

