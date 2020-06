Max Pezzali a Milano nel 2021: le date e i biglietti per i concerti dell’ex 883 allo Stadio San Siro nell’estate del 2021.

Max Pezzali torna ad esibirsi dal vivo nel 2021, e lo fa con due date di rilevanza straordinaria: i suoi primi concerti allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro nel pieno dell’estate.

Ad annunciarlo, o meglio a spoilerarlo, era stato l’amico Fiorello alcuni mesi fa, pubblicando sui propri account social un post con la locandina dell’evento, regalando ai fan diversi dettagli su live tra i più attesi dell’anno.

Max Pezzali a San Siro: date

Restano due per ora le date di San Siro dell’ex 883, così come è stata confermata anche la data zero. Un annuncio che rende felici tutti i fan del cantautore pavese, per la prima volta protagonista nello stadio della sua Inter.

Max Pezzali

Ecco le nuove date ufficiali:

– 26 giugno 2021 allo Stadio Comunale di Bibione (Venezia)

– 9 luglio allo Stadio San Siro di Milano

– 10 luglio allo Stadio San Siro di Milano

Max Pezzali, concerti: i biglietti

I biglietti per questi concerti sono disponibili sul circuito TicketOne. Quelli già acquistati restano validi anche per le nuove date.

Non resta che aspettare ancora circa un anno per poter ammirare dal vivo l’artista ex 883, negli ultimi anni tornato attivamente alla musica. La scorsa estate è infatti stato protagonista con la hit Welcome to Miami (South Beach), seguita da In questa città e poi nel 2020 dal singolo Sembro matto.

Nelle ultime settimane ha poi unito le forze con Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale per formare la DPCM Squad, una superband con cui ha pubblicato un brano a scopo benefico: Una canzone come gli 883.

Di seguito il video ufficiale di questo simpatico brano cui hanno partecipato tanti artisti e amici dei due cantautori, tra cui anche l’attore Marco Giallini e il giornalista Pierluigi Pardo: