World Wide Tour 2018: Laura Pausini comincia dal Circo Massimo di Roma.

Parte con un nuovo tour Laura Pausini, pronta a celebrare i suoi venticinque anni di carriera con una serie di concerti nelle maggiori città italiane.

“Suonare dal vivo con la mia band è la cosa alla quale penso di più, praticamente ogni giorno.. da Luglio, dal Circo Massimo a Roma, ricominciamo e il giro sarà lunghissimo.. più di quello che ho già annunciato…” aveva scritto la cantante su Twitter lo scorso 11 febbraio, dopo la sua travolgente comparsa al Festival di Sanremo.

In occasione della presentazione di Fatti Sentire, ultimo album di Laura Pausini, la cantante ha annunciato le nuove date italiane del suo tour.

Laura Pausini, World Wide Tour 2018: le date dei concerti

Artista di fama e successo internazionale, Laura Pausini sarà impegnata in un lungo tour che avrà però un occhio di riguardo per la nostra bella Italia. Come anticipato, la data zero sarà a Roma – 21 e il 22 luglio – quando Laura Pausini scriverà la storia come prima donna a esibirsi al Circo Massimo.

Dopo l’anticipazione capitolina, il tour vero e proprio inizierà l’8 settembre dal Mediolanum Forum di Milano e proseguirà a Rimini, Verona, Eboli e Acireale.

Il mese di ottobre si apre a Bari, poi via a Firenze, Padova e Bologna. Dopo la parentesi all’estero (17-24 ottobre), Laura Pausini tornerà in Italia per il gran finale al Pala Alpi Tour di Torino (26 ottobre).

Di seguito il calendario completo delle tappe del World Wide Tour di Laura Pausini:

21 e 22 luglio – Roma, Circo Massimo

8 settembre – Milano, Mediolanum Forum

17 settembre – Rimini, RDS Stadium

19 settembre – Verona, Arena di Verona

25 settembre – Eboli, PalaSele

28 settembre – Acireale, Pal’Art Hotel

01 ottobre – Bari, PalaFlorio

06 ottobre – Firenze, Mandela Forum

9 ottobre – Padova, Kioene Arena

13 ottobre – Bologna, UnipolArena

17 ottobre – Barcellona, Palau San Jordi

18 ottobre – Madrid, Wiznik Center

20 ottobre – Parigi, Zenith La Villette

21 ottobre – Bruxelles, Forest National

23 ottobre – Stoccarda, Porsche Arena

24 ottobre – Zurigo, Hallenstadion

26 ottobre – Torino, PalaAlpi Tour

Questo il video di Non è detto di Laura Pausini:

I biglietti per i concerti di Laura Pausini sono in vendita su Ticketone.it.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/laurapausini/