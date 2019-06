Baby K in tour nel 2019: le date dei concerti estivi della cantante di Playa, pronta a partire per l’Icona Live.

Baby K ha annunciato le prime date del suo nuovo tour estivo. Lo aveva già preannunciato, adesso sono arrivati primi appuntamenti ufficiali. La cantante di Playa è infatti prontissima a rendere rovente l’estate a suon di musica dal vivo, e non solo grazie al suo nuovo tormentone.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sull’Icona Live, che partirà il prossimo mese di luglio e che toccherà diverse località, marittime e non, in Italia.

Baby K, tour 2019: le date dei concerti estivi

“Preparate la sveglia, sarà un’estate rovente“, aveva scritto qualche giorno fa Baby K. Ed effettivamente ha mantenuto le promesse, anunciando le date del suo Icona Live estivo. Un calendario che è ancora in fase di creazione e al quale si aggiungeranno nuove tappe nei prossimi giorni

Intanto, ecco tutte le date del nuovo tour di Baby K:

5 luglio al Lido delle Nazioni (Ferrara)

25 luglio a Mondovì (Cuneo)

1° agosot a Senorbi (Cagliari)

3 agosto a La Spezia

16 agosto a Dorgali (Nuoro)

17 agosto a Porto Cervo (Otranto)

Di seguito il video che annuncia l’arrivo delle nuove date estive della cantante:

Una scaletta di tormentoni

Ovviamente, nella scaletta dei nuovi live della rapper sarà presente Playa, il tormentone estivo del 2019 che ha già convinto molti (non tutti). Ma non mancheranno gli altri grandi successi della cantante italiana nativa di Singapore, una delle regine dell’estate.

Ci sarà spazio per Voglio ballare con te, brano realizzato due anni fa con Andrés Dvicio, ma anche per Da zero a cento, che usciva il 22 giugno 2018. E di certo non mancherà anche il più grande successo nella carriera di Baby , Roma-Bangkok, il super tormentone con Giusy Ferreri capace di ottenere 9 dischi di platino.