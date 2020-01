BTS in tour nel 2020: le date della band K-pop più famosa al mondo, che suonerà anche nel nostro continente.

I BTS hanno finalmente ufficializzato le date del Map of the Soul Tour, il nuovo giro di concerti che li porterà a esibirsi in tutto il mondo per promuovere il loro nuovo album, in arrivo il 21 febbraio.

Una grande notizia per tutti i fan della band che ha portato il K-pop verso una nuova dimensione, facendogli conquistare le classifiche americane e non solo. Ecco il calendario completo dei loro concerti, con una serie di date che ha fatto storcere il naso ai fan italiani…

BTS tour 2020: le date

La Big Hit Entertainment ha comunicato le date del tour mondiale che vedrà le star del K-pop passare dalla Corea all’Europa.

Queste le date in patria:

11, 12, 18 e 19 aprile all’Olympic Stadium di Seul

Queste invece le date negli Stati Uniti e in Canada:

25 e 26 aprile al Levi’s Stadium di Santa Clara

2 e 3 maggio al Rose Bowl Stadium di Los Angeles

9 e 10 maggio al Cotton Bowl Stadium di Dallas

14 maggio al Camping World Stadium di Orlando

17 maggio al Bobby Dodd Stadium di Atlanta

23 e 24 maggio al Metlife Stadium di New Jersey

27 maggio al Fedexfield di Washington DC

30 e 31 maggio al Rogers Centre di Toronto

5 e 6 giugno al Soldier Field di Chicago

Queste le date in Giappone:

28 e 29 giugno al Fukuoka Pay Pay Dome di Fukuoka

23, 25, 26, 30 luglio e 1 e 2 agosto al Kyocera Dome di Osaka

7 e 8 agosto al Metlife Dome di Saitama

1 e 2 settembre al Tokyo Dome di Tokyo

Queste infine le date del tour europeo:

3 e 4 luglio al Twickenham Stadium di Londra

11 e 12 luglio all’Olympiastadion Berlin di Berlino

17 e 18 luglio all’Estadi Olimpic Lluis Companys di Barcellona



BTS in Italia: dove e quando

Come si può notare, sono davvero poche le date europee del nuovo tour mondiale del gruppo sudcoreano, che farà tappa solo a Londra, a Berlino e a Barcellona. Niente Italia, per la delusione della grande BTS Army italiana, che ha manifestato sui social il proprio dissenso.

Purtroppo però è molto probabile che le lamentele dei fan nostrani non saranno ascoltate, almeno stavolta, dalla Big Hit Entertainment. Di seguito il video di Black Swan:

