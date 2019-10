Tredici Pietro in tour: le date e tutte le informazioni sui concerti nei club del figlio rapper di Gianni Morandi.

Tredici Pietro ha ufficializzato il suo tour di supporto all’album Assurdo, il suo primo lavoro sulla lunga distanza. Un tour che lo metterà alla prova una volta per tutte, su un palco a contatto con il proprio pubblico, per togliersi definitivamente di dosso l’etichetta di figlio di Gianni Morandi.

Anche perché con la musica del padre, Pietro ha poco a che vedere. Rapper sui generis, con un passato da commesso e portapizze, vuole finalmente far vedere che con il duro lavoro si può arrivare ovunque. Anche a conqusitare un pubblico diffidente.

Tredici Pietro in tour: i concerti

Per quanto riguarda il tour, Tredici Pietro ha annunciato di non vedere l’ora di partire, perché solo l’energia dei live ripaga dei sacrifici fatti in studio: “L’energia è al massimo così come la voglia di spaccare il palco per ricambiare il calore che mi hanno dato le persone che fino ad ora mi hanno seguito. Sarà una gran bella festa e uno scambio reciproco di sole good vibes“.

Queste le date del tour di Tredici Pietro:

12 ottobre al ControSenso di Forlì

26 ottobre al Viper Theatre di Firenze

9 novembre al Gate di Milano

16 novembre al Locomotiv di Bologna

30 novembre al The Alibi di Foggia

7 dicembre al Gran Cafè di Mantova

14 dicembre al Goa Club di Roma

27 dicembre al Dejavu di Teramo



FONTE FOTO: https://www.instagram.com/tredicipietrotredici/?hl=it

Assurdo, l’album di Tredici Pietro

Dopo aver lanciato una serie di singoli, Tredici Pietro è pronto al lancio dell’album Assurdo. Parlando di questo disco, il figlio di Gianni Morandi ha ammesso che era un progetto che da mesi aspettava di poter pubblicare.

Spiega Pietro: “Non sapevamo cosa sarebbe uscito fuori, io e Mr Monkey abbiamo seguito un flusso che ci ha portato ad avere, dalla prima traccia all’ultima, musica coerente con se stessa, senza imporci alcun limite sonoro“.

Di seguito Tu non sei con noi, Bro, uno dei singoli più famosi di Tredici Pietro:

