Liam Payne in tour nel 2020: le date e i biglietti dei concerti dell’ex One Direction nel nostro paese.

Liam Payne ha annunciato due nuovi concerti in Italia aperti da Elodie. Una grande notizia per tutti i fan dell’ex One Direction ma anche per quelli dell’ex concorrente di Amici, che sarà protagonista su due dei palchi più importanti del nostro paese.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questi due appuntamenti che si preannunciano già tra i più attesi della prossima estate.

Liam Payne in Italia con Elodie: le date

L’ex One Direction si esibirà il 19 luglio in Piazza Napoleone a Lucca, nell’ambito del ricchissimo programma del Lucca Summer Festival. Il giorno successivo, il 20 luglio, sarà invece protagonista all’Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest.

In entrambi i casi, ad aprire il suo concerto ci sarà Elodie, pronta a promuovere il suo nuovo album This Is Elodie, e a portare in giro il suo successo sanremese Andromeda. I biglietti per questi eventi sono disponibili dal 12 febbraio sul circuito TicketOne.



Liam Payne

Liam Payne: LP1

Nel 2019 Liam ha fatto il suo esordio assoluto da solista con l’album LP1. L’ex One Direction ha lanciato un disco ricchissimo di collaborazioni, alcune in qualità di ospiti, altre di autori o produttori.

Tra i tanti nomi vale la pena ricordare Ed Sheeran, Ryan Tedder (OneRepublic), J Balvin, Charlie Puth e Zedd.

Chissà se qualcuno di questi grandi nomi prenderà parte anche ai suoi eventi dal vivo in qualità di ospite speciale. Per il momento è difficile dirlo, ma quel che è certo è che c’è attesa per i suoi live, e la speranza dei fan che possa esserci magari un duetto tra lui ed Elodie, visto che i loro eventi saranno uniti.

Di seguito il video di Live Forever: